Zagorelo ostrešje gradbene fakultete, požar pogašen Dnevnik Popoldne je zagorelo ostrešje fakultete za gradbeništvo v Ljubljani. Zaradi kratkega stika v električni omarici je prišlo do tlenja lesenih nosilcev strešne konstrukcije. Požar so pogasili gasilci, ki so tudi izžagali ogorele lesene dele ter podprli...

