POZOR! Za Slovenijo in Dončića OLIMPIJSKE IGRE še niso izgubljene! Poglejte PRETKANO potezo KZS! Ekipa Slovenija zagotovo naslednje leto ne bo igrala na svetovnem prvenstvu, možnosti za sodelovanje Luke Dončića in ostalih slovenskih košarkarjev na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 pa še obstajajo. Košarkarska zveza Slovenije resno razmišlja o organizaciji enega od kvalifikacijskih turnirjev konec junija in v začetku julija 2020.



