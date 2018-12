Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so včeraj v prostorih Levstikove dvorane v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja podelili desetim občinam nazive Branju prijazna občina, med njimi sta tudi Brežice in Dolenjske Toplice z našega konca Slovenije, sicer pa so naziv osvojili še Mestna občina Celje, Divača, Domžale, Grosu ...