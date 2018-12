Nigerijski predsednik zanikal govorice, da je klon, ki je zamenjal “resničnega” predsednika Nova24TV Nigerijski predsednik je na tiskovni konferenci na Poljskem zavrnil govorice, da je klon, ki je zamenjal umrlega “resničnega” predsednika. 75-letni nigerijski predsednik in nekdanji diktator Muhammadu Buhariju je zavrnil govorice, da je umrl in bil na skrivaj zamenjan s svojim klonom. Nenavadne govorice, ki mejijo na znanstveno fantastiko so se po poročanju Breitbarta razširile po […]

