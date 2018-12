Policisti preiskujejo nasilno smrt 48-letnice Primorske novice Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v ponedeljek okoli 14. ure posredovali v stanovanjski hiši v okolici Ljubljane, v kateri je nasilne smrti umrla 48-letna ženska. 56-letni osumljenec je o dogodku sam obvestil policiste, ki so mu na kraju odvzeli prostost, so sporočili z omenjene policijske uprave.

