Smola za novega šefa sicilijanske mafije Reporter Italijanski karabinjerji so v operaciji na Siciliji aretirali novega šefa mafije Settima Minea in še več drugih osumljencev, so danes sporočile oblasti. Minea so prijeli tik pred "uradnim" imenovanjem za mafijskega vodjo. Namestnik premierja Luigi di Maio

Sorodno Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Franci Matoz

Luka Dončić

Marjan Šarec