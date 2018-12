Rusija znova omogoča plovbo prek Kerške ožine Dnevnik Rusija je nekaterim ladjam prek Kerške ožine omogočila dostop do ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju. To bi lahko bil znak popuščanja napetosti med Ukrajino in Rusija, potem ko je slednja prejšnjo nedeljo tam zajela tri ukrajinske vojaške ladje

