[Video] SDS, NSi in SNS predstavili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju odgo Nova24TV Poslanka Slovenske demokratske stranke Jelka Godec, poslanka Nove Slovenije – krščanski demokrati Iva Dimic in vodja poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti so na današnji novinarski konferenci predstavili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim […]

