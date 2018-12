Bojan Križaj se je odločil, da je po 30 letih čas, da je njegova dediščina vsem na ogled #foto SiOL.net Bojan Križaj, eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev vseh časov, se je 30 let po koncu svoje smučarske kariere odločil, da vse pokale in odličja, med drugim tudi mali kristalni globus za zmago v posebni slalomski razvrstitvi, srebro s svetovnega prvenstva in osem zlatih odličij za zmago v svetovnem pokalu, preda Tržiškemu muzeju. 61-letni Tržičan si je želel, da bi bila odličja na ogled širši javnosti.

