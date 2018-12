Gospodarska rast ni prav nič zmanjšala revščine Delo Ljubljana – Z nekaj sistemskimi rešitvami bi posameznikom in družinam, ki so se znašli v hudi socialni stiski, država lahko bistveno učinkoviteje priskočila na pomoč, a se je kljub številnim sprotnim pobudam doslej spremenilo le malo, so včeraj opozorili na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje

