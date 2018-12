Arheologi na Pezdirčevi njivi naleteli na dragocen in redek zlatnik Dnevnik Zaščitna izkopavanja na Pezdirčevi njivi v Podzemlju, ki sprva niso obetala veliko, so na koncu prinesla izjemno odkritje. Konec aprila letos so arheologi skupno izkopali 15 grobov, za večino katerih domnevajo, da segajo v 4. stoletje pred...

