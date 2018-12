Koalicija za več državnih sekretarjev na ministrstvih in v vladnih službah SiOL.net Poslanci koalicije so v parlamentarno proceduro vložili predloga sprememb zakona o vladi ter zakona o državni upravi, s katerima povečujejo število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Na ministrstvu za zdravje bi se po predlogu število državnih sekretarjev povečalo z dva na štiri.

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Franci Matoz

Luka Dončić

Marjan Šarec