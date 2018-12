Dončić se je vrnil v velikem slogu: z odločilno trojko in podajo #video SiOL.net Pri novincu zahodne konference za meseca oktober in november Luki Dončiću so težave z desnim kolkom očitno pozabljene, saj je proti Portlandu že igral in bil ob zmagi Dallasa spet prvi strelec. Goran Dragić je zaradi težav s kolenom izpustil že osmo tekmo zapored, njegov Miami pa je moral priznati premoč Orlandu.

