Križajeva zmagovita vrnitev: Ni pogreb, ni poveličevanje Sportal "Kar tri desetletja sem neosebno hodil mimo svojih lovorik," odločitev za predajo vseh svojih tekmovalnih pokalov in kolajn ter najbolj značilnih kosov smučarske opreme tržiškemu muzeju pojasnjuje legendarni slovenski alpski smučar in sveži upokojenec Bojan Križaj, ki se je ob stoječih ovacijah v pogovornem večeru in odprtju stalne razstave počutil kot tedaj, ko se je v domači kraj vračal po največjih uspehih.

