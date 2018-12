Valverdeju prekipelo: Lionel Messi peti na izboru za zlato žogo? To je absurd ... 24ur.com Nogometni privrženci po celem svetu se še vedno niso sprijaznili, da je dobitnik zlate žoge za leto 2018 postal vezist hrvaške reprezentance in madridskega Reala Luka Modrić. Hrvat je tako prekinil desetletje trajajočo vladavino Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Med ogorčenimi je tudi Ernesto Valverde, ki ne more verjeti, da je Lionel Messi pristal na petem mestu.

