Izštekanih 25: 'Ljudje, srečni smo, ker nas imate za svoje' 24ur.com Legendarna radijska oddaja Izštekani Jureta Longyke letos praznuje četrt stoletja. 25-letnico so zastavili po formuli 5x5=25 z veterani Izštekanih Dan D v glavni vlogi, pot do njihovega nastopa pa so tlakovali Fed Horses, Bordo, Prismojeni profesorji bluesa in Čedahuči.

