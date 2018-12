Podelitev oskarjev prihodnje leto bo vodil igralec Kevin Hart Primorske novice Ameriški komik in igralec Kevin Hart bo februarja vodil 91. podelitev nagrad Akademije filmskih umetnosti in znanosti. “Že leta me snubijo, da bi bil voditelj oskarjev, a moj odgovor je bil vedno enak. Rekel sem, da bo to zame kot komika življenjska priložnost in da se bo zgodilo, ko se bo moralo,” je 39-letnik zapisal na instagramu.

