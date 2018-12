Meteorološka jesen, ki zajema september, oktober in november, je bila letos v Sloveniji za okoli dve stopinji Celzija toplejša od povprečja, količina padavin pa je bila v tem času večinoma podpovprečna, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). Nadpovprečno topli so bili letos doslej v Sloveniji vsi meseci, razen februarja in marca.