(VIDEO) “Pojdite vsi skupaj u pm “- Lidija Jerkič na protestnem shodu tudi poziva proti odpovedi kol topnews.si Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam sta v Ljubljani pripravili protestni shod, na katerem so delodajalce pozvali k zvišanju plač. Zahtevali so tudi intenzivna pogajanja za nove kolektivne pogodbe. Kot je dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič, bodo v primeru odpovedi kolektivnih pogodb stavkali. Poleg sindikalnih voditeljev, med drugim smo opazili Branimirja […]

Sorodno





















Oglasi