V Celju in Velenju svetniki pritožbi gladko zavrnili Vestnik - Vestnik.si Ustanovni seji mestnih svetov v regiji, ki so običajno videti kot goli formalizmi, so se tokrat malce bolj ne ravno zapletli, pač pa vsaj podaljšali. V Celju in Velenju so nekateri predstavniki strank in list namreč na prvi seji mestnega sveta izkoristili še formalno možnost pritožbe v zvezi z volitvami, čeravno ima tak korak le malo upanja za uspeh. "Dopinški in drugotirni" mestni časopis V Celju

Sorodno

Oglasi