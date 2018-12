Ruski generalštab odgovoril na ameriški ultimat: Tarča ne bo Amerika, temveč njeni sistemi v Evropi! topnews.si Generalštab ruskih oboroženih sil je ocenil načrt ZDA, da izstopijo iz Sporazuma o likvidaciji raket srednjega in kratkega dosega kot nevaren korak, ki bi lahko negativno vplival na varnost vsega sveta in obljublja, da bodo na to odgovorili. Spomnimo, ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dejal, da ima Rusija 60 dni časa, da izpolni obveznosti […]

Sorodno













Oglasi Omenjeni Poljska

Romunija

Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Marjan Šarec

Jani Möderndorfer

Goran Dragić