Poslanci razpravo o NLB končali brez sklepov SiOL.net Poslanci državnega zbora so končali šesturno razpravo o domnevni škodi zaradi prepozne prodaje NLB. Konec leta 2017 bi za banko iztržili več, so opozarjali v opozicijskih SNS, NSi in SDS, kjer za zamudo krivijo prejšnjo Cerarjevo vlado. Kot so izračunali, bi bila v primeru pravočasne prodaje kupnina za največjo slovensko banko višja za vsaj 460 milijonov evrov.

