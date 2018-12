V Parizu 13 protestnikov obtožili poškodovanja Slavoloka zmage Dnevnik Potem ko so se protesti rumenih jopičev v soboto v Parizu sprevrgli v izgrede in je bil med drugim poškodovan tudi Slavolok zmage, je francosko tožilstvo danes proti 13 osebam vložilo obtožnice zaradi poškodovanja slavoloka in kraje. Od obtoženih so...

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Miro Cerar

Jani Möderndorfer

Milan Mandarić