Maribor dobil svoj center za odkrivanje raka dojk #video SiOL.net Štajerske kritike do Ljubljane, češ da severovzhod Slovenije nima enakega dostopa do zdravstvenih storitev, so obrodile prve sadove. V Mariboru so namreč končno dobili svoj center za odkrivanje raka dojk Dora.

Sorodno Oglasi