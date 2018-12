Slovenka leta 2018 je postala aktivistka in predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik! Playboy.si V klubu Cankarjevega doma se je odvila prireditev izbora Slovenke leta, ki pod okriljem revije Jana poteka že 30. leto. Bralci in bralke revije Jana so med deseterico zares izjemnih žensk, od katerih je vsaka na svojem področju stopila iz povprečja in s svojim delom zaznamovala svoje okolje, za Slovenko leta 2018 tokrat izbrali Uršo Zgojznik. Vir. Jana

