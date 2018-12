Odnose med Slovenijo in Avstrijo trenutno precej zaznamujejo migracije Radio Ognjišče

Marjan Šarec se je mudil na prvem dvostranskem obisku ene od sosednjih držav v vlogi slovenskega premierja. Gostila ga je Avstrija. Šarec se je srečal s kanclerjem Sebastianom Kurzem, sprejel ga je tudi tamkajšnji predsednik Alexander van der Bellen. Kot običajno, je bila to priložnost za potrditev dobrih dvostranskih odnosih in zavezo za rešitev še odprtih vprašanj. Ena od stalnic dialo...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avstrija

Ljubljana

Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Samo Fakin

Jani Möderndorfer

Luka Dončić