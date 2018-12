Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote Mladina Tokrat priporočamo mednarodno razstavo Five Ladies, na kateri se predstavlja pet slikark iz različnih evropskih držav, premiero drame V imenu matere pesnika in dramatika Iva Svetine, ki je hkrati tudi razstava novih umetniških del kolektiva IRWIN. Kapital 2018, nastop Markusa Poppa aka OVALA, enega od vidnejših protagonistov nemške elektronske glasbe, koncert kultne zagrebške zasedbe Šumski, ki j ...

Oglasi