Kandidat za guvernerja Banke Slovenije mag. Boštjan Vasle je v javni predstavitvi, ki jo je pripravil Urad predsednika države, poudaril, da mora Banka Slovenije ostati samostojna in strokovna institucija. Ob tem je napovedal, da si bo prizadeval tudi za njen vpliv znotraj Evrope in evrskega območja. Naša centrala banka se bo po njegovih besedah morala pripraviti tudi na umirjanje gospodarske rasti....

