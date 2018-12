Na mejni prehod Obrežje je včeraj nekaj pred 21. uro na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti vozniku odredili preizkus. 40-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom ...