Čeprav imamo trenutno več kot 17.400 Ivanov in 434 Cankarjev, danes ne najdemo nobenega Ivana Cankar RTV Slovenija Čeprav v Sloveniji biva več kot 17. 400 Ivanov in 434 prebivalcev s priimkom Cankar, ni trenutno nikogar, ki bi bil z imenom in priimkom soimenjak Ivana Cankarja.

