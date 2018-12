Hrvaška vlada z zakonom za lažje šolske torbe in cenejše učbenike 24ur.com Hrvaška vlada je predlagala zakon o učbenikih, s katerim nameravajo omogočiti cenejše učbenike, lažje šolske torbe in več digitalnega pouka, je dejala ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak. Z zakonom so prvič določili najvišji ceno in težo kompleta učbenikov za posamezne razrede osnovne šole.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Borut Pahor

Klemen Bauer

Boris Popovič

Luka Dončić