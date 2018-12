(FOTO) Ste bili pridni? Vam je Miklavž kaj prinesel? Vestnik - Vestnik.si Glede na slovensko kulturno dediščino se naj bi Miklavž oglasil v noči s 5. na 6. december, ko ima god, in otrokom prinese darove, za katere so ga prosili v pismih. Nekateri, tudi na Ravnah, so ga lahko videli že včeraj zvečer v sprevodu ali na obhodu s spremstvom po hišah. TIC Ravne Na podeželju so bili darovi za Miklavža v pretek

