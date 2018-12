V Kanadi pridržali finančno direktorico Huaweija, Kitajska zahteva izpustitev SiOL.net Kitajsko zunanje ministrstvo se je ostro odzvalo novico o aretaciji glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzho, ki so jo v Kanadi v soboto pridržali na zahtevo ZDA. Uradni Peking je že zahteval obrazložitev razlogov za pridržanje in njeno takojšnjo izpustitev. Dogodek bi lahko ogrozil tudi trhlo trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko.

