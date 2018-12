Včeraj se je na ustanovni seji sestal sevniški občinski svet. V prvem delu seje, ki jo je vodil predsedujoči Franc Pipan, so svetniki poslušali poročilo o izidu volitev in opravili formalne postopke za potrditev mandatov svetnikov in župana. Med drugim so tudi imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za njenega predsednika izvolili Božidarja Groboljška. preberite več » ...