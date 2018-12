Začenja se veseli december v mestu Primorske novice S prižigom lučk in odprtjem drsališča na Bevkovem trgu se je tudi v Novi Gorici začelo praznično decembrsko dogajanje. Vanj so vključili še tržnico lokalnih dobrot in sedaj že tradicionalni knjižni sejem Knjige pod jelkami.

