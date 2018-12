Do vratu zadolženi Leljak bo vodil občino, ki ji dolguje denar #video SiOL.net Letošnje županske volitve so na raven lokalne politike prinesle kar nekaj res zanimivih imen. V Radencih bo županoval kontroverzni raziskovalec povojnih pobojev Roman Leljak, ki pa je, milo rečeno, zadolžen do vratu. Leljak je namreč v osebnem stečaju, njegovi dolgovi znašajo skoraj osem milijonov evrov. Denar dolguje 500 upnikov, ki na poplačilo čakajo že od sredine 90. let, med njimi pa je tudi ...

