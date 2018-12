Proti Kanglerju padel še predzadnji kazenski postopek Nova24TV Tožilstvo v Murski Soboti je umaknilo obtožnico proti nekdanjim mariborskemu županu Francu Kanglerju, direktorici mestne uprave Milici Simonič Steiner in vodji urada za komunalo Viliju Eisenhutu v zadevi Kolektor. Kangler pravi, da je s tem rezultat proti policiji in tožilstvu povišal na 22 proti 0. Tožilec Drago Farič je za STA potrdil, da je obtožnico umaknil in se ni […]

