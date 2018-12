Georgea Busha starejšega pokopali po tednu dni pogrebnih slovesnosti Dnevnik Nekdanjega predsednika ZDA Georgea Busha starejšega so v četrtek zvečer po tednu dni pogrebnih slovesnosti od Teksasa do Washingtona in nazaj pokopali v družinski grobnici na ozemlju njegove predsedniške knjižnice v College Pointu v Teksasu.

