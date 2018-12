Kazenski pregon Dušana Merca: Za koga so sestavljeni šolski predpisi? Delo Nekaj prekrškov, ki so sprožil kazenski pregon, utemeljen na obtožbah nevestnega dela v službi in kršenja Zakona o osnovni šoli, ni bilo neposredno povezanih s primerom spolnega nasilja, ki naj bi se zgodilo leta 2013

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Zoran Janković