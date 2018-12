Kako nizko se bo konec tedna spustila meja sneženja? SiOL.net Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod megleno. Čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, predvsem na Primorskem in Notranjskem se bo znova pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na vzhodu in ob morju do 12 stopinj Celzija.

