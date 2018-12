Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klub Monokel prihaja ameriški producent Kieran Loftus, varovanec newyorške založbe Purple Tape Pedigree in nekdanji član kolektiva Gang Fatale. V Dvorani Gustaf bo nastopil Joseph Bailey aka DJ Joe Joe iz New Yorka, eden izmed ustanovnih članov skupine Digital Konfusion Crew. Kot DJ deluje že od leta 1990, med drugim je vrtel v nekaterih legendarnih klubih (Shelter,...