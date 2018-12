Nominacije za zlati globus – zahvale že dežujejo 24ur.com Nominacije za zlate globuse so znane. Šest nominacij je dobila politična komedija, pet nominacij imajo Zvezda je rojena, Najljubša, Črni KKKlanovec in Zelena knjiga, štiri pa serija The Assassination of Gianni Versace. Zvezdniki tako že pišejo zahvale za nominacijo.

