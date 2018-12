Lahko fotografiramo naše malčke med novoletnimi nastopi? Val 202 Splošna uredba o varstvu podatkov je dvignila veliko prahu in očitno ga še vedno dviguje Vsaj glede na današnje sporočilo informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki se je odzvala na številna zaskrbljena vprašanja staršev, šol in vrtcev povezana z dopustnostjo oziroma nedopustnostjo fotografiranja nastopov otrok, sploh zdaj, ko se vrstijo novoletni nastopi. Nekatere vzgojno-izobraževalne institucije so namreč staršem absolutno prepovedale tovrstno dejavnost. Upravičeno ali neupravičeno?

Sorodno











Oglasi Omenjeni Mojca Prelesnik Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Anže Kopitar

Andrej Šiško

Boris Popovič

Borut Pahor