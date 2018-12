Kibernetski incidenti: Ni vprašanje, ali se bo zgodilo, temveč kdaj se bo zgodilo SiOL.net Čas razširjenosti informacijsko-komunikacijskih sistemov in omrežij prinaša številne prednosti in koristi, sočasno pa naraščajo tudi kibernetske grožnje, zlasti nevarnost kibernetskih napadov na informacijske sisteme, računalnike ter mobilne in druge pametne naprave. Globalne finančne posledice kibernetskih tveganj iz leta v leto naraščajo in letno obsegajo več sto milijard dolarjev. Med tveganji ...

Sorodno



Oglasi