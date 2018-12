Romanu Leljaku na letališču v Sydneyju zavrnili vstop v Avstralijo Reporter Novoizvoljenem županu občine Radenci Romanu Leljaku so prepovedali vstop v Avstralijo, in sicer že na letališču v Sydneyju, poročajo mediji v BiH in na Hrvaškem. Leljak je nameraval kot gost hrvaških izseljencev v Avstraliji predstaviti svojo knjigo in fi

Sorodno

















Oglasi