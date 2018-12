Predsednik Pahor postal Božiček za en dan 24ur.com Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je pridružil prostovoljcem v projektu Božiček za en dan, na katerem so skupaj pregledovali in razvrščali darila za socialno ogrožene otroke in starostnike iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine.

