Dončić razočaran glede reprezentance, v ZDA ga legende hvalijo Sportal V tem tednu je Luka Dončić prejel priznanje za najboljšega novinca za oktober in november v ligi NBA, o njem pa vse več govorijo v ZDA. Nad njegovimi igrami sta navdušena tudi Isiah Thomas in Kevin McHale, ki vesta, kako je osvojiti šampionski prstan. A Luka ne razmišlja le o NBA, temveč tudi o slovenski reprezentanci. Ne more verjeti, kako Slovenija kot evropski prvak naslednje leto ne bo nastopi...

