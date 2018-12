Verica Trstenjak z opozorili glede statusa in pogojev dela zapušča Sodni svet Demokracija Profesorica za evropsko pravo Verica Trstenjak z namenom, da bi opozorila na nujnost drugačne organizacije in pogojev za delo Sodnega sveta, z 31. decembrom odstopa kot njegova članica, poročajo mediji. "Sodni svet je ustavna institucija. Trenutni položaj v praksi pa po moji oceni v celoti ne omogoča kakovostnega in odgovornega dela," je navedla.

Sorodno

















Oglasi