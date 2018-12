Ferkova in Hrovatova uspešni v kvalifikacijah, razočaranje za Bucikovo in trening za Štuhčevo SiOL.net V St. Moritzu v Švici, kjer so včeraj izpeljali superveleslalom, je danes na sporedu prva paralelna tekma v tej sezoni. Vse štiri Slovenke na štartu so že opravile s kvalifikacijami. V izločilne boje, ki se bodo začeli ob 13.30, sta se uvrstili Maruša Ferk (13. mesto) in Meta Hrovat (18. mesto), medtem ko je Ana Bucik, ki je bila odlično na progi (četrti vmesni čas), po napaki odstopila, Ilka Štuh...

