V stampedu v italijanski diskoteki Modra laterna v bližini mesta Ancona v osrednji Italiji je v soboto zgodaj zjutraj umrlo šest ljudi. Med smrtnimi žrtvami je bilo pet mladoletnikov, starih med 14 in 16 let. Policijska preiskava o vzrokih nesreče je doslej ugotovila, da so za koncert italijanskega raperja prodali več vstopnic, kot bi bili smeli.

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev bi na koncertu i